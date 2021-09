Ibrahimovic e la polemica con LeBron James: “La politica divide”

Zlatan Ibrahimovic, calciatore del Milan, è tornato a parlare della polemica di qualche mese fa con LeBron James, stella NBA

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di France Football. Ibrahimovic è tornato sulla polemica di qualche mesa fa con LeBron James, stella NBA. Lo svedese aveva "consigliato" al giocatore dei Los Angeles Lakers di non parlare di politica. "Ho detto che non stavamo facendo politica. La politica divide le persone. Il calcio nel mio mondo unisce le persone. Grande differenza. Perché ho la fortuna di poter incontrare e conoscere ragazzi che non avrei mai conosciuto se non avessi giocato a calcio. Ho incontrato le persone da tutto il mondo. Uniamo le persone. La politica divide. Se volessi essere in politica, sarei in politica. Dovremmo fare solo ciò in cui siamo bravi. Sport e politica rientrano in due diverse categorie. Se sei intelligente, lo capisci. Non è questione di prendere posizione o meno. Riguarda ciò che fai e quale messaggio vuoi trasmettere. Noi calciatori diffondiamo amore e gioia. Non puoi portare la tua politica nel mio mondo. Non sono qui per inviare il messaggio sbagliato alle persone. Sono lì solo per unirsi, per diffondere amore e gioia. Questo è il modo migliore che abbiamo per farlo. Calcio o sport, perché siamo bravi a farlo. Sono bravo in questo, sono bravo nel calcio". Ecco le altre parole di Ibrahimovic.