Ibrahimovic: “Non sono soddisfatto, voglio avere sempre di più” | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sportmediaset': ecco cosa ha detto

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Sportmediaset', Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni.

Sul recupero: “Sto migliorando, sto seguendo il mio protocollo. Ogni giorno che passa miglioro. Alla squadra manca Ibra così come ad Ibra manca la squadra. Essere in campo è tutta un’altra cosa: l'adrenalina, il pubblico, l’odore dell’erba, i duelli, sentirsi vivo dentro il campo. È questo che mi manca. Non posso spiegare il feeling che provo in campo. Quando si smette è difficile trovare quest’adrenalina in campo".

Sulla voglia di tornare in campo: "Quando mi sono operato ho detto che mi sarebbe servita solo pazienza. Quando hai pazienza le soddisfazioni saranno ancora più grandi. La sfida per me è sempre fare di più, non sono soddisfatto: voglio sempre avere di più".

Sul ritorno al Milan: "La mia situazione è differente, non era come dieci anni fa dove il mio ego era più grande. La seconda volta che sono arrivato al Milan ero il più vecchio, non sono arrivato per apprendere ma per dare. Ero lì per migliorare la squadra, il collettivo ma anche individualmente”. Milan, in Germania sicuri: "Leao non vuole rinnovare".