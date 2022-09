Ibrahimovic: “De Ketelaere è un top: dategli tempo per crescere”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è al momento fermo per infortunio. Tornerà a giocare, come noto, ad inizio 2023 sia in Serie A sia in Champions League con il Diavolo. Nel frattempo, però, Zlatan ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola toccando argomenti importanti sulla squadra rossonera.