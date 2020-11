Ibrahimovic confessa: “Sì, mi manca la Nazionale svedese” | News

Milan, Ibrahimovic ha parlato della Nazionale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a 'Sport Bladet' (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Interrogato sulla Nazionale svedese, nella quale non gioca più dal 2016, Ibrahimovic ha detto: "Mi manca la Nazionale? Sì. Voglio vedere la 'Friends Arena' piena e con la maglia gialla della Nazionale. Se mi manca? Ovviamente. Quello a cui non manca nulla ha già concluso la sua carriera. E io non ho finito la mia carriera".