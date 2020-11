Ibrahimovic: “Chiuderò la carriera in Europa grazie a Raiola” | Milan News

Milan, Ibrahimovic parla di una telefonata con Raiola

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Sport Bladet‘ (LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI). In merito la sua chiamata con Mino Raiola, quasi un anno fa, sulla decisione da prendere per il futuro della sua carriera, Ibrahimovic ha rivelato: “Volevo aprire un nuovo capitolo della mia vita. Stare con la famiglia ogni giorno, seguire i miei figli. Poi Mino Raiola mi ha detto ‘Devi chiudere in Europa! Devi dimostrare di essere ancora a un livello alto, puoi farlo! Fai solo sei mesi a Milano, dopodiché puoi smettere. È troppo facile smettere negli Stati Uniti‘”. CALCIOMERCATO MILAN, SVOLTA PER IL FUTURO DI OZAN KABAK: LE ULTIME >>>