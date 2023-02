Ibrahimovic carica il Milan: “Contro il Tottenham possiamo fare la differenza”

Questa sera il Milan ospiterà a 'San Siro' il Tottenham. Le due squadre si affronteranno nella gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League e saranno accolti da una strepitosa cornice di pubblico. Non sarà della partita Zlatan Ibrahimovic, il quale non è stato inserita in lista UEFA, ma non manca mai il suo supporto verso la squadra. Intervistato da 'Milan Tv', l'attaccante svedese ha parlato così del match di stasera: "Queste serate sono fantastiche. Il Milan ha grande storia in Champions League. Si vede nell'atmosfera, nei tifosi: è una cosa extra. Poi non è che tutti hanno la possibilità di giocare in Champions. E' un momento fantastico, un momento da godere ma allo stesso tempo stare concentrato e fare tutto per vincere. E' un'atmosfera incredibile. Tutte le partite che arrivano sono nuove partite, non puoi paragonare con altre partite o squadre. Tutto può succedere, bisogna credere nella partita che arriva. Sono i dettagli che fanno la differenza, noi possiamo farla". Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham