Ibrahimovic: “Al Milan ho grandi responsabilità. Scudetto? Ci crediamo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni dell'emittente francese 'Téléfoot'. Le sue dichiarazioni

Sul suo futuro : "Sarà il Milan la mia ultima squadra? Non sono sicuro... voglio giocare finché posso. Se decidono di mandarmi via quando sento che posso ancora andare avanti, continuerò. Non voglio fermarmi e poi pentirmi, pensando al fatto che avrei potuto continuare".

Sulla sua età : "Il mio segreto è la testa, voglio dimostrare che 40 è solo un numero e che posso ancora giocare, fare ciò che amo. Voglio migliorare ogni giorno. Non posso giocare come prima, certo, ma ora sono più intelligente e ho più esperienza. Non sono sorpreso da come sto rendendo. Sono il migliore".

Sui suoi trascorsi al PSG: "Bei ricordi. Sono stato uno dei primi ad arrivare lì quando il club è stato rilevato. Ho visto il cambiamento in poco tempo. Ne ho fatto parte dagli inizi e sono fiero, perché senza di me il PSG non sarebbe diventato ciò che è diventato. Non sono andato a Parigi per soldi o per la città, ma per cambiare tutto".