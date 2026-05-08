Clarence Seedorf è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi del Milan, ma nei suoi 10 anni in rossonero (dal 2002 al 2012), non è mancato qualche screzio con il pubblico di San Siro. L'ex centrocampista olandese, classe 1976, ha ricevuto diversi fischi dagli spalti nelle giornate in cui sembrava poco ispirato o eccessivamente lezioso, ma ha anche regalato tante gioie al popolo milanista grazie alle sue giocate deliziose. “Mi sono stufato dei fischi. Io sono sempre a disposizione, mi sono stufato. Il pubblico deve lasciare fuori dallo stadio le proprie sensazioni negative della vita”, dichiarò Seedorf al termine di Milan-Cagliari, match in cui i sostenitori erano stati particolarmente puntigliosi nei suoi confronti.