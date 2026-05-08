"I tifosi milanisti fischiavano Seedorf che cercava sempre la palla filtrante per fare gol. Tre passaggi filtranti sbagliati e sentivo gente fischiare. I passaggi esterni li sanno fare tutti, il passaggio filtrante è quello che conta per fare gol. Eppure la gente fischiava. Adesso guardiamo la partita di calcio, palla al portiere e ci mettono 7 minuti per arrivare a metà campo. È calcio quello? Io preferisco la palla filtrante di Seedorf sbagliata. Però oggi un giocatore la prima cosa che dice il giocatore a fine partita è la percentuale di passaggi giusti. 100 passaggi? 100 passaggi giusti. Bravissimo a chi l'hai passata? Al terzino. Dopo uno ha 20 passaggi, 15 sbagliati e ha fatto due assist. Ha sbagliato 15 passaggi su 20, oh sei scarso".
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