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Hubner ricorda: “I tifosi del Milan fischiavano Seedorf quando sbagliava un filtrante”

Clarence Seedorf e Dario Hubner
Dai fischi dei sostenitori del Milan nei confronti di Clarence Seedorf ai problemi del calcio moderno: l'intervista a Dario Hubner
Redazione PM

Clarence Seedorf è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi del Milan, ma nei suoi 10 anni in rossonero (dal 2002 al 2012), non è mancato qualche screzio con il pubblico di San Siro. L'ex centrocampista olandese, classe 1976, ha ricevuto diversi fischi dagli spalti nelle giornate in cui sembrava poco ispirato o eccessivamente lezioso, ma ha anche regalato tante gioie al popolo milanista grazie alle sue giocate deliziose. “Mi sono stufato dei fischi. Io sono sempre a disposizione, mi sono stufato. Il pubblico deve lasciare fuori dallo stadio le proprie sensazioni negative della vita”, dichiarò Seedorf al termine di Milan-Cagliari, match in cui i sostenitori erano stati particolarmente puntigliosi nei suoi confronti.

Milan, le parole di Hubner sui fischi a Seedorf

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Dario Hubner è tornato a parlare dei fischi ricevuti da Seedorf nel periodo al Milan durante l'ultima puntata di 'Centrocampo', podcast in onda su Youtube. L'ex attaccante di Serie A ha utilizzato questo episodio come chiave di lettura per analizzare alcuni aspetti del calcio moderno. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"I tifosi milanisti fischiavano Seedorf che cercava sempre la palla filtrante per fare gol. Tre passaggi filtranti sbagliati e sentivo gente fischiare. I passaggi esterni li sanno fare tutti, il passaggio filtrante è quello che conta per fare gol. Eppure la gente fischiava. Adesso guardiamo la partita di calcio, palla al portiere e ci mettono 7 minuti per arrivare a metà campo. È calcio quello? Io preferisco la palla filtrante di Seedorf sbagliata. Però oggi un giocatore la prima cosa che dice il giocatore a fine partita è la percentuale di passaggi giusti. 100 passaggi? 100 passaggi giusti. Bravissimo a chi l'hai passata? Al terzino. Dopo uno ha 20 passaggi, 15 sbagliati e ha fatto due assist. Ha sbagliato 15 passaggi su 20, oh sei scarso".

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