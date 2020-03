Hubner: “Balotelli? E’ come Higuain al Milan: i compagni non sono bravi”

NEWS MILAN – Dario Hubner, ex attaccante del Brescia, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di alcuni attaccanti della nostra Serie A. Ecco le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.

“Non mi somiglia, ma mi piace tanto Belotti. Lo vedo un attaccante che si impegna e si dà da fare. L’attaccante italiano più forte? Immobile. Ma uno è bravo quando i compagni ti supportano – dice Hubner -. Guarda Balotelli, non si possono pretendere 25 gol da lui. Avrà le sue colpe, ma anche i compagni non sono bravi a mandarlo in gol. Anche Higuain: al Napoli segnava, alla Juve anche, ma al Milan no. Non era colpa di Higuain, la colpa è dei milanisti”. A proposito di Immobile, l’agente ha parlato della società rossonera, continua a leggere >>>

