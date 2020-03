Calciomercato – Ag. Immobile: “Il Milan ha fatto un sondaggio”

CALCIOMERCATO MILAN – Alessandro Moggi, procuratore di tanti giocatori tra cui Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha svelato alcuni retroscena legati all’attaccante della Lazio.

“Giuntoli lo voleva prendere quando Immobile è poi andato alla Lazio, non c’è dubbio sul suo interesse. Immobile ha comunque un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore. E’ prematuro parlarne ora. Ma che ci possano essere degli interessamenti, come già ci sono stati da Inter, Milan e dalla Cina un anno fa, è normale”. Intanto un ex allenatore rossonero è positivo al coronavirus, continua a leggere >>>

