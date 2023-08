Horncastle: “Milan molto attivo sul mercato, vedremo cosa dirà il campo”

Infine, Horncastle ha concluso: "Il Milan ha trascorso l'estate senza perdere tempo nel correggere gli errori commessi da Paolo Maldini e Ricky Massara la scorsa estate, muovendosi molto più velocemente e applicando il modus operandi ora firmato Furlani di ingaggiare diversi giocatori come Christian Pulisic, Yunus Musah, Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Ruben Loftus Cheek per 20 milioni di euro a pezzo anziché uno per 80 milioni di euro. Sulla carta Milan e Atalanta sono quelle che si sono migliorate di più. Resta da vedere cosa dirà il campo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo rossonero? >>>