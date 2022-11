Horncastle: “Maguire gioca e Tomori non c’è. Mi fa impazzire!”

Il giornalista inglese James Horncastle ha parlato dell'Inghilterra e dell'assenza di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan

Renato Panno

Il giornalista inglese James Horncastle ha parlato della situazione attuale dell'Inghilterra in vista dei Mondiali in Qatar. Il passaggio su Harry Maguire e Fikayo Tomori è significativo: queste le dichiarazioni rilasciate e 'TuttoMercatoWeb'.

Le parole di Horncastle — L'opinione pubblica è a favore della presenza di Southgate in panchina? "Southgate ha raggiunto il suo picco durante gli Europei. Col senno di poi, aveva bisogno di vincere quel torneo. La traiettoria era perfetta: Semifinale di Coppa del Mondo in Russia seguita da una finale di Euro in casa. Credo che abbiamo perso la nostra grande chance e non sono l'unico a pensarla così. Southgate mi ricorda un po' Prandelli. Ha interpretato il ruolo di CT con una coscienza morale e sociale. Ha usato la nazionale come piattaforma per parlare di cose importanti: il razzismo, la Brexit ecc. In un momento in cui il nostro governo era al collasso, è stato un politico più credibile di Boris Johnson.

Questo ha contribuito alla sua popolarità. Sul campo i risultati sono stati buoni. Ma i suoi limiti come allenatore sono stati evidenziati dall'Italia. La vera bravura degli azzurri è stata quella di cogliere il momento, qualcosa ancora sottovalutato da voi a mio parere. Nel frattempo abbiamo perso fiducia. Siamo stati retrocessi dal nostro girone in Nations League. Non abbiamo fatto gol per sette ore fino al 3-3 con la Germania! Giochiamo a tre dietro, pur avendo tanto talento davanti. Mi viene in mente la nostra panchina nella finale degli Europei: Saka, Grealish, Sancho, Bellingham. Che spreco di talento. Mi fa impazzire il fatto che Maguire giochi e Tomori non ci sia".

Sembra la miglior generazione inglese del calcio moderno. C è la sensazione di essere tra le favorite o sempre un underdog feeling? "Onestamente, temo che si ripeta il 2010. Inghilterra-Iran potrebbe essere l'immagine speculare di Inghilterra-Algeria in Sudafrica. Forse sono troppo pessimista. Creiamo troppo poco. Siamo troppo dipendenti dai calci piazzati. Sarebbe bello se Southgate togliesse il freno a mano. Ma non lo farà. Si ispira alla Francia. Deschamps ha un sacco di talento a disposizione, ma i Bleus giocano un calcio prudente.

Sono d'accordo che questa è una generazione fantastica, la migliore dai tempi di Sven quando non riuscimmo a far funzionare il centrocampo di Lampard, Gerrard, Scholes e Beckham. Ma la difesa è un problema. Reece James e Ben Chilwell sono infortunati. Kalvin Phillips, il Pirlo dello Yorkshire (scherzo) e un giocatore fondamentale durante gli Europei, non gioca per il City. Foden ancora fa fatica con l'Inghilterra". Milan, il restyling di Cardinale: due esperti pronti ad entrare in società