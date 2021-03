Hoeness: “Volevo Ibrahimovic al Bayern Monaco, ecco perché non arrivò”

Le ultime notizie sul Milan. Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e ha rivelato un curioso retroscena

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di 'RTL Germany', rivelando un curioso retroscena. "Nel 2013 volevo portare Zlatan Ibrahimovic al Bayern Monaco. Eravamo interessati allo svedese ma le sue richieste salariali erano 'divine', dunque non ci hanno permesso di avviare una vera e propria trattativa". Queste le parole dello storico numero uno dei bavaresi, anche se in passato tra i due non c'è mai stata una stima reciproca. L'ex calciatore aveva accusato l'attuale attaccante del Milan di essere un 'tipo problematico' e che 'al Barcellona non ha lasciato il segno perché era una primadonna frustrata'. Anche Zlatan non andò leggero con le dichiarazioni rivolte al tedesco, dicendo che non lo avrebbe mai preso come consulente finanziario visto che nel 2014 venne arrestato per evasione fiscale.