Hildebrand: “Non so se Rangnick potrà funzionare al Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Timo Hildebrand, classe 1979, ex portiere in Bundesliga, vanta il record di imbattibilità nel campionato tedesco (884 minuti) quando, stagione 2003-2004, indossava la maglia dello Stoccarda. Ma Hildebrand, successivamente, è stato estremo difensore delle squadre di Ralf Rangnick: nella stagione 2009-2010, nella fila del TSG Hoffenheim e, quindi, nel 2011, allo Schalke 04.

Chi meglio di Hildebrand, dunque, per parlare del tecnico e del personaggio Rangnick? Il biondo ex portiere, che in carriera ha indossato anche le maglie di Valencia, Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte, ha parlato così dell’attuale manager ‘Red Bull‘ in esclusiva ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘.

“E’ un ottimo allenatore. Può formare una squadra con i giovani come fatto con TSG Hoffenheim e RB Lipsia. Ha sempre fatto bene coi ragazzi. Con i più anziani … Beh, con chi ha avuto un suo background, un suo percorso, ha sempre avuto dei problemi. Deve sempre cercare di instaurare nuove strutture e filosofie nei suoi club …”.

“Se può funzionare in Italia? Non lo so. Non so se potrà funzionare al Milan – ha affermato, sicuro, Hildebrand -. È una grande squadra anche se la proprietà adesso sta cercando una nuova strada. Forse può farcela ma ho qualche dubbio che possa andare nel verso giusto, anche per la barriera linguistica e per il modo ‘tedesco’ di pensare. Sapete che intendo, no? In Italia il modo di lavorare e di vivere funziona diversamente…”. QUESTE, INTANTO, LE VOLONTÀ DI RANGNICK NEI CONFRONTI DI IVAN GAZIDIS >>>