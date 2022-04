Higuain non vede differenze: “MLS dello stesso livello della Serie A”

L'ex attaccante del Milan Gonzalo Higuain e i preconcetti sul livello della MLS. L'argentino è sicuro: è dello stesso livello della Serie A

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan, ha parlato del livello del suo attuale campionato. Da settembre 2020, l'argentino è un calciatore dell'Inter Miami, squadra che milita in MLS. La lega americana viene spesso considerata inferiore al calcio che si gioca in Europa. Secondo Higuain questo è un preconcetto, perché il torneo è davvero di un buon livello. Addirittura, a suo avviso, è simile alla Serie A. Queste le dichiarazioni in un'intervista rilasciata su 'Twitch' in una diretta con Christian Vieri.