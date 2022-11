Sonia Moldes sulla vicenda Hernandez: “Il padre non li ha abbandonati”

Mancano ormai pochi giorni all'inizio del Mondiale in Qatar. Tra le tante Nazionali nella competizione, la Francia parte tra le favorite. I campioni in carica hanno una rosa di giocatori forti e completa in ogni reparto. In difesa, tra gli altri, può contare su i fratelli Hernandez: Theo e Lucas sono due giocatori di caratura internazionale, che potrebbero essere molto importanti per Didier Deschamps. Non solo calcio: il padre dei due fratelli Jean-Francois Hernandez è tornato dopo 18 anni di assenza.