Helveg: “Milan su Hojlund? Non sento Maldini da molto”

"Se il Milan mi ha mai chiesto informazioni su di lui? No, anche perchè è da tanto tempo che non sento Paolo Maldini. L’ultima volta quando intraprese la carriera da dirigente nel Milan. Chi conosce molto bene Hojlund è Simon Kjaer, ma comunque non so se è già pronto per il salto in un grandissimo club. Può anche essere, però dal mio punto di vista giocare per un’altra stagione all’Atalanta può sicuramente essere utile. Sicuramente Hojlund in futuro può ambire ad un top club, lo dico con il massimo rispetto per l’Atalanta". Milan, l'importanza di Bennacer nella rosa di Pioli >>>