Helveg: “Milan, fai come nel 1999. Ecco la ricetta per lo scudetto”

Thomas Helveg, ex terzino del Milan, ha raccontato l'incredibile vittoria dello scudetto nel 1999. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Noi durante l'anno non eravamo mai stati al primo posto, ma vincemmo le ultime sette partite del campionato, superando così i nostri rivali. Si tratta di un'altra storia e questa è una differenza con il Milan attuale, che per mesi è stato capolista. Oggi, dopo la Pasqua e la pausa per le Nazionali, comincia una nuova fase del campionato. Le cose possono cambiare. Per vincere lo Scudetto, però, la squadra deve letteralmente prendere il volo e fare come noi, conquistando un filotto di vittorie importanti. Mentre l'Inter, giocoforza, dovrebbe perdere punti".