Hasselbaink: “Lukaku non corre e non attacca gli spazi. È statico”

Jimmy Floyd Hasselbaink, ex attaccante del Chelsea, ha criticato la prestazione di Romelu Lukaku, a sorpresa accostato al Milan nelle ultime ore

Nelle ultime ore, a sorpresa, il suo nome è stato accostato alMilan in caso di acquisto di Investcorp. Un possibile colpo di teatro con cui il fondo arabo si presenterebbe al meglio ai suoi tifosi. Nonostante il recente passato interista e le difficoltà attuali, il valore del giocatore non si discute. Queste le dichiarazioni di Hasselbaink nel suo intervento su 'Sky Sport UK': "È stata davvero una pessima prestazione. Lukaku sta avendo possibilità ma non fa abbastanza. Non corre, non chiede palla e non attacca gli spazi. Per questo non segna, è statico", ha detto l'ex giocatore dei Blues a Sky Sports UK.