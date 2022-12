Hamsik ricorda: “Mi voleva anche il Milan. Ecco perché ho rifiutato”

Marek Hamsik, ex interno del Napoli oggi al Trabzonspor, sarebbe potuto finire al Milan nell'estate 2012. Lo slovacco ha vuotato il sacco

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli oggi al Trabzonspor, ha parlato ai microfoni di 'DAZN'. In quest'intervista, lo slovacco, classe 1987, ha ricordato come, ormai dieci anni fa, c'erano squadre che lo volevano e che hanno messo in pericolo la sua lunga avventura sotto il Vesuvio.

Hamsik poteva andare al Milan? La sua confessione — "La prima è stato il Milan con Massimiliano Allegri nel 2012 - ha ricordato Hamsik -. Poi Walter Mazzarri all'Inter. C'è stata la Juventus, sarebbe stato impossibile. C'è stata qualche chiamata con Pavel Nedved ma non ci ho mai pensato. Non ho mai avuto esigenza di cambiare", la confessione dell'ex numero 17 dei partenopei.

"Ero contento e ho rinnovato cinque volte in dodici anni che è un bel numero. La società mi dava quello che volevo, io ero contento, la mia famiglia anche, e i tifosi mi volevano sempre più bene. Lo dico: se non fosse arrivata la Cina avrei concluso la carriera al Napoli", la chiosa di Hamsik.