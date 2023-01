Haller: “Ora voglio giocare. Rebic mi ha scritto e…”

Sebastian Haller ha parlato del suo prossimo rientro in campo con il Borussia Dortmunnd. Ecco le sue parole

Sebastian Haller ha parlato del suo prossimo rientro in campo con il Borussia Dortmunnd . Ecco le sue parole riportate da gazzetta.it e rilasciate alla Bild.

Sulla malattia: "Haller: "Non ho mai pensato di morire, ma consiglio a tutti di fare dei controlli, può essere determinante. A ognuno dei quattro cicli di chemio ai quali mi sono sottoposto dovevo passare diversi giorni nel letto dell’ospedale. I sintomi erano spiacevoli. Ho perso molti liquidi, per questo anche qualche chilo. Avevo problemi allo stomaco e molto singhiozzo. Non riuscivo ad avere piacere nel mangiare".