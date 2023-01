Gullit ‘sponsorizza’ Ziyech al Barcellona: “Lì sarebbe di nuovo sé stesso”

Hakim Ziyech continua ad essere il desiderio di mercato dei tifosi del Milan . La realtà, però, è ben distante dai sogni di mercato. In questo momento il fantasista marocchino non rientra nei piani di Potter , allenatore del Chelsea , ma non sembra nemmeno previsto un suo trasferimento alla corte di Pioli . Tra Milan, Chelsea e Ziyech si è intromesso Ruud Gullit , ex proprio dei rossoneri e dei 'blues'. Secondo 'il tulipano nero', l'ex calciatore dell'Ajax sarebbe perfetto per il Barcellona. A tal proposito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Ziggo Sport'.

"Penso che nel campionato spagnolo sarebbe di nuovo se stesso. In Inghilterra non ha mai raggiunto il livello mostrato all'Ajax . Mi piacerebbe vederlo giocare in Spagna e penso che si adatterebbe perfettamente al Barça e avrebbe successo. Non ho mai visto Ziyech giocare con il Chelsea come quando gioca con il Marocco. Non è il vero Ziyech. Il Chelsea lo ha messo in posizioni che non gli stanno bene. Gli basta giocare sulla fascia destra per recuperare il suo miglior livello", ha detto Gullit. Milan, dipendenza da Theo Hernandez: calo coinciso con la sua inflessione.