Gullit: “Questo Milan come il mio? Impossibile fare paragoni” | News

Gullit parla di Milan, ma nessun paragone tra ieri ed oggi

Ruud Gullit, classe 1962, ex calciatore, nella Serie A italiana, di Milan (1987-1994) e Sampdoria (1994-1995), ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Gullit su un possibile confronto tra la squadra di Stefano Pioli e quella dei suoi tempi: “Non mi piace fare paragoni di ere diverse. Allora la Serie A era il campionato più ricco del mondo, oggi Inghilterra e Spagna sono avanti”. Clamorosa scelta di Pioli: cambio nella formazione titolare per l’Olimpico >>>