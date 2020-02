Gullit: “Ibrahimovic? Con lui il Milan ha più coraggio”

NEWS MILAN – La leggenda olandese del Milan Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del momento dei rossoneri e non solo. Ecco cosa ha detto sul ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “Ha dato una grossa spinta e con lui la squadra ha più coraggio”. Stasera lo svedese giocherà per la terza volta negli ultimi 9 giorni e sarà chiamato agli straordinari. Il Torino, dal canto suo, vuole scongiurare un tabù che vede i granata non vincere a San Siro in campionato dalla bellezza di 23 gare consecutive: continua a leggere>>>

