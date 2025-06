Gullit: 'Dopo il 4-0 di Milan-Steaua rincorsi van Basten. Ma lui ...'

Henk Ten Cate: "Sono convinto di una cosa, e cioè che l'Ajax giocherà un calcio migliore rispetto alla scorsa stagione, più divertente da guardare. Sarà più divertente da guardare in ogni caso. Sono entrambi ragazzi che provengono dal vivaio dell'Ajax. Non pensavo che l'anno scorso fosse stato un bello spettacolo. Credo di aver visto solo quattro o cinque buone partite in tutta la stagione. Questo è successo soprattutto nelle partite più importanti, dove non hanno dovuto affrontare Feyenoord e PSV. In quel caso hanno potuto contrattaccare e scegliere il contropiede. L'hanno fatto davvero bene, ma a parte questo non mi è piaciuto. Credo che non sia piaciuto a nessuno. Il sacrosanto obiettivo è stato raggiunto, ma la domanda rimane: se l'aveste fatto in modo diverso, sareste arrivati ​​secondi?".