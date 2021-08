Guidolin promuove Maignan: “Ha personalità, come tutto il Milan”

Il Milan è in mani sicure con Mike Maignan in porta: ecco le parole di Francesco Guidolin, ex allenatore di Udinese e Vicenza

Riccardo Varotto

Francesco Guidolin, ex allenatore e attuale commentatore tecnico di DAZN, ha parlato del Milan e di Mike Maignan ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico dell'Udinese promuove il nuovo portiere rossonero ed elogia il Diavolo, dicendo che la squadra ha un forte spirito.

Ecco le sue parole: "Le prime impressioni sono molto buone e se le premesse sono queste allora direi che la porta rossonera è in buone mani e anche in buoni piedi visto come sa usarli il francese. Maignan ha grande personalità come tutto il Milan del resto . Basti pensare a come la squadra ha portato a casa i tre punti contro la Sampdoria che non demeritava. Il Milan ha spirito". Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>