Guidolin: “Mediana del Milan ricca e forte: ha tante opzioni”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex allenatore Francesco Guidolin ha commentato il centrocampo del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport. All’inventore del 4-2-3-1 negli anni ’90 col Vicenza, la rosea ha domandato se l’abbondanza a centrocampo indurrà Pioli a passare al 4-3-3: “Di fronte a tante possibilità credo che Pioli sarà sfiorato dall’idea di passare ad un centrocampo con un regista basso. Credo che svilupperà i due sistemi in modo da alternarli, magari nella stessa partita. E’ una questione di vertici, verso l’altro col trequartista, verso il basso col regista”.

Sulla coppia migliore da schierare: “Sono tutte ottime. Non è detto che non possa funzionare anche quella formata da Tonali e Bennacer, il mio amico Pioli è bravo e sa come lavorarci. Saranno importanti anche la fisicità di Kessie e Bakayoko se dovesse tornare a Milano. Il Milan sta allestendo un centrocampo ricco e la cosa mi piace molto. Problema turnover? Pioli gestirà al meglio la situazione. Nel calcio di oggi non si può pensare che un giocatore disputi tutte le partite”.

