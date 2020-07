Guglielminpietro: “Milan? C’è stata una rinascita. Su Zaccheroni…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andres Guglielminpietro, ex giocatore del Milan, con cui ha vinto uno scudetto nel 1999 con Alberto Zaccheroni, ha rilasciato un’intervista a “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television: “Guardando le ultime partite c’è stata una rinascita, la sfida con la Juventus sembrava finita ma è stata ribaltata con grande carattere. Speriamo di continuare così e di ottenere la qualificazione in Europa”.

Su Zaccheroni e lo scudetto vinto: “Fu un anno bellissimo che mi è rimasto nel cuore. Con il mister ho avuto un buon rapporto. Ho un grande rapporto anche con Galliani che ho sentito dopo la promozione del Monza. Quando vado a Milano vengo trattato sempre molto bene sia dal lato milanista che da quello interista”,

Su Lozano: “Il Napoli lo guardo tanto, visto che sono molto amico di Gattuso. Quando investi su un giocatore è sempre sotto controllo, la riconferma del messicano dipende da Gattuso, che lo osserva quotidianamente. La stessa cosa è successa con me, Zaccheroni mi vedeva molto bene in allenamento e dopo un pò di tempo mi ha dato l’opportunità di giocare ed è andata come è andata”.

Su Gattuso: “L’ho visto allenare e dà tanti stimoli e motivazioni, conoscendolo ha un grande rapporto con la squadra, è schietto e chiaro, dice le cose in faccia e viene apprezzato per questo. Parliamo di un grande tecnico, perché per essere a quel livello bisogna possedere delle qualità e con il tempo l’esperienza lo porterà ancora più in alto”.

Su Lautaro Martinez: “È un giocatore straordinario, dopo la quarantena ci sono state squadre che hanno sofferto molto e lui entra in questo discorso. Hanno influito anche le tante voci di mercato che non lo stanno facendo rendere al massimo delle sue possibilità. Anche la Lazio ha sofferto dopo la ripresa”.

Sui nuovi talenti da seguire: “Ci sono due o tre talenti molto buoni, uno è Gaich, l’altro è Bustos. Ci sono delle buone opportunità e può essere un momento favorevole per prendere i giocatori in Argentina”.

Su un giocatore da consigliare al Napoli: “Dipende da quello che si cerca. Un attaccante molto forte è Bustos, è davvero veloce, ma non è una punta di riferimento come Ibrahimovic, assomiglia più a Simeone, copre bene il campo ed è molto tecnico”.

Sulla lotta scudetto: “È difficile che ci possano essere degli stravolgimenti, sarà complicato che la Juventus possa perdere lo scudetto, anche la questione Champions è chiusa. Un pò di lotta potrebbe esserci in merito alla qualificazione in Europa League”. INTANTO UN EX DIRIGENTE E’ SICURO. IBRAHIMOVIC ANDRA VIA, CONTINUA A LEGGERE >>>