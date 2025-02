Guffanti: “Vi spiego come funziona lo scouting. Sì alla tecnologia, ma…”

Infine, Guffanti ha concluso: "Inizialmente ci si organizza con un lavoro su video, mentre una volta ti trasferivi in un posto per un certo periodo per osservare i giocatori. Alcune piattaforme oggi ti permettono di visualizzare le partite da tutto il mondo. Ci si specializza su specifici campionati, poi si fanno delle schede dei giocatori attenzionati e un altro collega comincerà a fare una selezione all'interno di questa lista, studiando bene le caratteristiche di ogni calciatore. Poi si arriva alla fine a una griglia di quei giocatori che per il proprio club sono di prospettiva. E' un lavoro molto lungo ma ogni osservatore vede potenzialmente quasi 8 mila giocatori l'anno". LEGGI ANCHE: Milan, quanto ti manca Loftus-Cheek? Un tassello fondamentale>>>