Guardiola: “Napoli? Non dico nulla, se no Spalletti si arrabbia”

Pep Guardiola, nel corso dell'ultima conferenza stampa tenuta, è stato protagonista di un simpatico siparietto con i cronisti presenti. Al tecnico del Manchester City è stato infatti chiesto se volesse fare un pronostico sul favorito tra Milan e Napoli, come era già successo diverse settimane fa. Lo spagnolo ha però glissato, rispondendo come non se la senta di parlarne per paura che Luciano Spalletti se la possa prendere con lui. Di seguito le sue parole a riguardo.