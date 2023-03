Grosso: “Il gol di Brescianini come il mio alla Germania? Lui calcia meglio”

Sorprendente sconfitta oggi nel campionato di Serie B per il Frosinone. La capolista del campionato cadetto ha perso in casa contro il Cosenza, squadra che adesso si trova in piena zona play out. Ha deciso un gol il calciatore di proprietà del Milan Marco Brescianini, il quale ha segnato una bella rete nei minuti di recupero del secondo tempo.