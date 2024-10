Graziani a sorpresa: “Questo Milan è da Scudetto. Chi dice il contrario …”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sulla possibilità di lottare per lo Scudetto

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sport Mediaset XXL', soffermandosi in particolare sul Milan e sulle possibilità di conquistare lo Scudetto. A suo dire i rossoneri sono tra i favoriti per vincere il campionato e chi dice il contrario dovrebbe cambiare mestiere. Ecco, dunque, le sue parole.