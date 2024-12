Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, esprimendo un parere sulla possibile lotta per lo Scudetto

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Sport Mediaset XXL', soffermandosi in particolare su Milan-Empoli e parlando della possibilità da parte dei rossoneri di lottare per lo Scudetto. A suo dire, infatti, il distacco sarebbe ancora molto alto e solamente al termine della giornata si potrà fare un quadro più preciso.