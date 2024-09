Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ultima giornata di Serie A, tra Milan e Inter

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sport Mediaset', soffermandosi in particolare sui risultati della giornata di Serie A in corso, tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Paulo Fonseca. Dei nerazzurri ha giudicato da 'Scherzi a Parte' il gol segnato da Davide Frattesi al 1' con il portiere dell'Udinese che ha lisciato clamorosamente il pallone. Poi si sposta sui rossoneri, sottolineando come il lusitano sia un allenatore bravo. Non solo, perché ha anche riconosciuto i meriti della società nell'averlo preso. Ecco, dunque, le sue parole in merito.