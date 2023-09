Graziani: “Il Milan forse sta cominciando a soffrire mentalmente il derby”

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby Inter-Milan, terminato 5-1 per i nerazzurri

Le parole di Ciccio Graziani su Inter-Milan

"L’Inter va a gonfie vele. E si presume che quest’anno sia una delle più serie candidate a vincere. La Juventus però, zitta zitta, la trovi lì. E non ha le coppe. Il Milan comincia forse a soffrire mentalmente il derby. I nerazzurri sono belli e concreti ed approfitta molto degli errori avversari. Una caratteristica positiva. C’è stato un momento in cui si pensava che il Milan potesse rientrare, ma l’Inter ha colpito nelle ripartenze. Loro sono bravi perché sanno soffrire e sanno attaccare: quando vedono che ci sono gli spazi sfruttano al meglio le qualità di certi giocatori. Qualità in tutti i reparti. Thuram meglio di Lukaku? Oggi no. Ma ha grandi potenzialità di crescita. Adesso sta cominciando a segnare dei gol, anche belli". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, Pioli bersagliato sui social >>>