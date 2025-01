Graziani: “Milan da 5. Leao un problema. Sono rimasti nello spogliatoio”

Francesco 'Ciccio' Graziani , ex calciatore ed attualmente opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Mediaset', nel consueto appuntamento con 'Sport Mediaset XXL' della domenica, soffermandosi in particolare su Juventus - Milan e sulla prestazione di Rafael Leao. A suo dire non è possibile vedere un calciatore, che lui definisce addirittura un problema, giocare continuamente a corrente alternata. Poi, quando gli viene chiesto di dare una valutazione al Diavolo in base a quello che si è visto in campo, rifila un 5. Ecco, dunque, le sue parole.

Juventus-Milan, Graziani attacca Leao: poi la pesante critica al resto della squadra

"Un voto al Milan ieri? 5. Maignan arrabbiato, con chi ce l'avrei io? Con Leao ma anche un pò con Theo. Ma se me la devo prendere con qualcuno me la prendo con Leao. Non è possibile vedere un giocatore con queste qualità giocare a corrente alternata. Si mette lì, non produce. E diventa un problema. Il Milan nel secondo tempo è rimasto nello spogliatoio. Non è possibile una cosa del genere. Tomori alla Juve? Evidentemente il Milan avrà già un'altra scelta. Mi sembra che il Milan quest'anno non abbia grande fiducia in Tomori. Secondo me la Juve farebbe un affare".