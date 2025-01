Graziani: “La lite Conceicao-Calabria? Uno sfogo ci può stare, ma…”

Intervistato a Radio Sportiva, Francesco Graziani ha parlato del Milan e dell'episodio, accaduto al termine della sfida di campionato fra i rossoneri e il Parma , con protagonisti Sergio Conceicao e Davide Calabria . L'ex calciatore ha infatti spiegato che quello visto a San Siro è una cosa che non dovrebbe succedere. Tuttavia, Graziani "giustifica" quanto accaduto definendolo come uno sfogo conseguito a un momento di nervosismo, seppur questo dovrebbe rimanere all'interno dello spogliatoio, dopo l'assurda rimonta rossonera ai danni del Parma . Ecco, di seguito, le sue parole.

"Sono cose che non dovrebbero succedere. Ma ci può stare che in un momento di nervosismo una parola detta o non capita possa portare ad un eccesso. Uno sfogo ci può stare, ma deve restare nello spogliatoio". LEGGI ANCHE: Milan, Tomori da terzino: mossa folle o geniale? Ecco cosa dicono i dati>>>