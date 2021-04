Graziani: “Il Milan riuscirà ad entrare in Champions League” | News

Francesco Graziani, ex attaccante del Milan, intervenuto a Sportmediaset XXl ha parlato del Milan e della lotta Champions

Francesco Graziani, ex attaccante del Torino, è intervenuto come di consueto ai microfoni di Sportmediaset XXL. Graziani ha parlato della lotta Champions, in cui il Milan è protagonista: "Vedo benissimo l'Atalanta, vedo bene il Napoli. La Juventus un po' meno, il Milan deve ritrovare qualcosa di importante, sarebbe un peccato mortale lottare fino all'ultimo per entrare in Champions, ma non ho dubbi che ce la farà". Intanto il Milan punta su Ilicic. Ecco l'offerta all'Atalanta.