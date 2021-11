Graziani: “Ibrahimovic in nazionale? Non può pensare di essere Superman”

L'ex campione del mondo Ciccio Graziani ha parlato della presenza di Zlatan Ibrahimovic in nazionale. Questo il suo pensiero

Zlatan Ibrahimović, nonostante i suoi 40 anni, non vuole rinunciare alla sua nazionale. Secondo Ciccio Graziani, però, questa non è una scelta condivisibile. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Fossi stato in Maldini avrei consigliato a Ibrahimovic di lasciar perdere la nazionale e sfruttare questi giorni per recuperare. Ad una certa età la reattività e la velocità non sono più le stesse, non può pensare di essere Superman". Intanto ecco la nostra esclusiva del giorno con Billy Costacurta. Ecco cosa ci ha detto.