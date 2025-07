Graziani: “Camarda? Giusto vada via. Al Lecce crescerà e si farà le ossa”

Intervistato a Radio Sportiva, Francesco Graziani ha parlato del Milan e della scelta di mandare in prestito, al Lecce, il talento rossonero, Francesco Camarda. Secondo l'ex calciatore, infatti, giocare in provincia non può che far bene al classe 2008, permettendogli di crescere, dal punto di vista tecnico e caratteriale, e soprattutto giocare. Ecco, di seguito, le parole di Graziani.