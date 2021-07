Gravina: ‘Valutiamo obbligo vaccini ai calciatori. E sulla riforma…”

Nella giornata di ieri è andato in scena un importante Consiglio Federale. Gabriele Gravina ha parlato di vaccini e riforma dei campionati

Nella giornata di ieri è andato in scena un importante Consiglio Federale. Gabriele Gravina ha parlato di vaccini e riforma dei campionati. Di seguito le parole del Presidente della FIGC in conferenza stampa: "La Federazione valuterà nell’agevolare la campagna vaccinale e in seguito se sarà il caso di adottare provvedimenti di obbligatorietà al vaccino per i tesserati. Dire che chi non ha il vaccino non potrà svolgere una determinata attività credo sia giustamente da valutare".