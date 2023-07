Gravina: “Decisione della UEFA sulla Juventus? Il clima è sereno…”

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sentenza UEFA in merito alla Juventus

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale, soffermandosi sulla sentenza UEFA in merito alla Juventus, che ancora non è giunta. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'MilanNews24'.