Calciomercato Milan – Chi è Isaksen: ruolo, dati e skills (VIDEO)

Carriere e statistiche

Entra sin da piccolo nelle giovanili del Midtjylland, esordendo, però, prima in campo internazionale all’età di 16 anni in una sfida tra la Nazionale della Danimarca e quella del Giappone. Il suo percorso è particolare dato che, mentre il Midtjylland continua a mantenerlo tra le fila delle under giovanili, Isaksen riesce a mettersi in luce con la Danimarca grazie a 3 gol e 2 assist con l'U17 tra amichevoli, qualificazioni ed Europei di categoria. Nel 2018/2019 comincia a trovare spazio nel campionato Primavera danese e in Youth League, segnando 17 gol e fornendo 7 assist in sole 27 presenze. L’esordio in prima squadra col Midjtylland arriva il 25 agosto del 2019, in una sfida di campionato contro il SönderjyskE. In questa stagione, il giovane danese ha collezionato ben 45 presenze, tra campionato, Europa League e coppa nazionale, portando a referto 22 gol e 9 assist.