Gravina: “Il progetto seconde squadre fa bene alla Nazionale”

"Il progetto seconde squadre fa bene alla Nazionale e anche alla Juventus. Basti pensare che la società bianconera ha schierato nella seconda squadra 97 giocatori e il 28% ha già esordito in prima squadra. Il progetto è stato visionato in maniera frettolosa, non approfondita mentre è sotto gli occhi di tutti che una società che ha creduto in quel progetto ha effetti positivi, importanti a livello di sistema del calcio italiano. Siamo la quarta forza a livello internazionale, ma siamo terzultimi per quanto riguarda l'utilizzo dei giovani formati in casa. Dobbiamo creare gli strumenti per favorire questa crescita. Abbiamo avviato dei confronti con la Lega Serie A, la famosa Lista 25, ma ha creato un dimezzamento dell'utilizzo dei giovani e questo richiede delle riflessioni".