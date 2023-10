Gravina: “Scommesse? Stiamo giocando sulla pelle di ragazzi giovani”

A margine di un evento, il presidente della Figc , Gabriele Gravina , ha parlato dello scandalo del calcioscommesse: "Oggi parliamo di due casi, attenzione su questo tema. Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani e io ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere anche la dignità di tanti ragazzi italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello a livello di comunicazione diffusa e non particolarmente onesta".

Infine, Gravina ha concluso: "Dobbiamo tutelare l'integrità morale, ma accompagnare questi giovani nel loro processo di crescita. Per questo le nostre sanzioni sulle scommesse prevedono anche e per la prima volta l'opportunità di un recupero. Noi comunque questi ragazzi non li abbandoneremo mai".