Gravina: “Ripresa Serie A? Nessuna scadenza, ma solo una condizione”

ULTIME NEWS – Nuove dichiarazioni di Gabriele Gravina circa la ripresa dei campionati, al momento bloccati dall’emergenza coronavirus. Ecco l’intervista ai microfoni di Sky Sport rilasciata dal Presidente della FIGC.

“Non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati. Noi continuiamo a ripetere le stesse cose, rischiamo di essere ripetitivi: i campionati di calcio ricominceranno nel momento in cui ci sarà la garanzia e la tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori. Siamo in contatto continuo con il ministro Spadafora, il 15 aprile abbiamo una riunione importante del nostro comitato scientifico federale. Comunicheremo la procedura a tutte le leghe, inizieremo a fine mese, mi auguro, i controlli e poi partirà la vera e propria proceduta di preparazione e allenamento, l’auspicio è poi ripartire con il calcio giocato”.

“Siamo nelle condizioni di dover rispettare le indicazioni del nostro governo: non possiamo rischiare ma abbiamo anche una esigenza, finché non ci sarà impedito, cioè di definire i nostri campionati. La mancata definizione dei nostri organici sarebbe una cosa molto negativa per il nostro calcio. L’idea è rispettare le strutture in uso alle singole società, se non sarà possibile troveremo soluzioni alternative”.

Ci sono scadenze per la fine dell’attuale stagione?: “Non abbiamo scadenza, la FIFA ha stabilito un principio generale, ci adegueremo alle indicazioni internazionali e del nostro comitato tecnico-scientifico. L’idea comunque è completare i campionati”. Per leggere l’intervista completa ai “Capitani per l’Italia”, Maldini, Del Piero, Totti e Zanetti: clicca qui >>>