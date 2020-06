Gravina: “Ripartenza Serie A? Sappiamo che il rischio è dietro l’angolo”

ULTIME NEWS – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della ripartenza della Serie A ai microfoni di TV7, in onda su Rai Uno. Ecco le dichiarazioni di Gravina: “Serie A? Si riparte in sicurezza, ma sappiamo che dietro l’angolo c’è sempre un rischio. Sicurezza significa applicare correttamente il protocollo, monitorare gli staff e gli atleti, evitare di incorrere in qualche violazione che potrebbe comunque inficiare tutto il percorso”.

In caso che un giocatore sia positivo: “È previsto l’isolamento del positivo o dei positivi. Tutti coloro che avranno avuto contatti con questi soggetti andranno in quarantena. Continuano ad allenarsi, ma devono evitare il contatto e altre partite non possono giocarle”.

Sul calcio femminile: “Ci piacerebbe molto concludere almeno il campionato di Serie A. Siamo coscienti delle responsabilità e delle difficoltà, ma le possiamo superare andando incontro economicamente incontro a questo movimento, senza disperdere l’entusiasmo conquistato da queste ragazze, durante i Mondiali in Francia”.

Sul calcio come sport più popolare: “Basti pensare che ogni settimana in Italia ci sono tra i 10 e i 14 milioni di cittadini che si muovono per disputare una partita di calcio”. INTANTO TONALI SVELA UN RETROSCENA LEGATO AL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

