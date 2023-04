Gravina, la proposta sulle seconde squadre: “Considerazioni positive”

Gravina , infatti, ha spiegato: "Sull’introduzione delle seconde squadre in Lega Pro dal prossimo anno, abbiamo ribadito le considerazioni positive di tutto il sistema calcistico al riguardo. Oggi modificare l’assetto così come è previsto dalla Lega Pro non è possibile, perché l’articolo 49( con il quale si vieta il sovrannumero ) va modificato e serve un consenso della Lega. Servono assemblee e i tempi sono lunghi, abbiamo consentito che in caso di ripescaggio la prima squadra a essere ripescata sarà sempre una seconda squadra".

Riguardo lo stesso tema aveva parlato, qualche giorno fa, anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: "Abbiamo fatto uno studio per proporre delle idee con costi inferiori. Marani, Zolae prima Ghirelli hanno mostrato apertura. Ora cerchiamo di apportare nuove modifiche per far sì che più squadre, e non solo la Juve, possano avere la squadra B in Lega Pro".