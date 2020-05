Gravina: “Presto nuovo protocollo anche per ripresa Serie A”

ULTIME NEWS – Il nuovo protocollo FIGC sulla ripresa degli allenamenti di squadra è stato convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico. Ci si appresta dunque ad iniziare quanto prima gli allenamenti collettivi per poi riprendere la Serie A.

Il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha commentato così la situazione: “La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. Ho espresso al ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, e al ministro della salute, Roberto Speranza, la mia soddisfazione e quella della federazione per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato”.

Gravina prosegue: “L’impianto scientifico del protocollo ha come scopo la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori per consentire, almeno al calcio di professionistico, di ripartire in sicurezza. La commissione della federcalcio è già a lavoro con l’obiettivo di stilare il protocollo sanitario anche per l’auspicabile fase di ripresa dell’attività agonistica“. Intanto Damiano Tommasi, presidente AIC, ha parlato delle tempistiche della ripresa della Serie A >>>