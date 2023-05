Gravina sul patteggio Juve: “Il risultato più bello per il calcio italiano”

Raggiunto a margine del patteggiamento raggiunto da Juventus e Procura Federale , il presidente FIGC , Gabriele Gravina , commenta così la notizia di giornata: "C'è un momento per la verifica, l'accertamento, il giudizio, ma c'è anche un momento per definire, per guardare al futuro con maggiore serenità. È il momento della progettualità, il tutto nel rispetto assoluto delle regole. È un atto previsto dalle nostre norme, auspicabile e condiviso. Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano, aver trovato un momento di serenità come ci auguriamo".

Infine, Gravina ha poi concluso: "Si parla della giustizia sportiva in maniera non puntuale, la nostra giustizia sportiva è alleggerita, veloce, puntuale, rigorosa e credo che nell'arco di 30 giorni esaurisca il suo percorso. Il nostro problema lo conoscono tutti: non avendo termini perentori nel terzo grado di giudizio, che è il punto di mediazione tra la giustizia endofederale e la giustizia ordinaria. Bisogna intervenire in tempi rapidi per ripristinare i canoni di una giustizia che sia al passo dei tempi".